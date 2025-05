Fundación Senda María Madre Impulsa Educación Bilingüe en Sonora

En medio de una grata reunión fue presentado ante directivos de escuelas públicas del municipio de Cajeme el proyecto educativo "Senda María Madre–Secundaria Bilingüe", una iniciativa impulsada por la asociación civil sin fines de lucro Senda del Yaqui, A.C., con el objetivo de ofrecer educación bilingüe de alta calidad académica a bajo costo para beneficiar a la comunidad del sur de Sonora.

EDUCACIÓN ACCESIBLE CON CALIDAD BILINGÜE

Durante la presentación se dieron a conocer los distintos apoyos que ofrece la fundación, destacando su sistema de becas bajo el lema "Cada beca es una oportunidad para cambiar una vida", así como el programa

English For All, dirigido a estudiantes de sexto grado de primaria de escuelas públicas y privadas no bilingües que cuenten con un excelente promedio académico. Este programa busca acercar el aprendizaje del idioma inglés a más niñas y niños de la región, sin costo alguno, salvo una cuota accesible para materiales y libros.

Entre las becas que ofrece la fundación se encuentra la denominada "Tributo", en honor a Don Javier Robinson Bours Almada, que otorga un 50% de descuento en la colegiatura.

También están disponibles otras becas como Empresa-Escuela, Diócesis, Benefactores, Personal Senda, Institucional y Docentes, cada una con características específicas para facilitar el acceso a la educación.

INGLÉS GRATUITO PARA ESTUDIANTES DESTACADOS

El programa English For All cuenta con tres modalidades: un curso regular de septiembre a junio que se imparte los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde; un curso de medio ciclo, de febrero a junio en el mismo horario; y un curso intensivo de verano durante el mes de julio, con clases de lunes a viernes en horario matutino.

Esta oferta busca adaptarse a las diferentes necesidades y disponibilidades de las familias interesadas.

RESPALDADO POR LÍDERES CON VISIÓN SOCIAL

Durante el evento estuvieron presentes el ingeniero Rodrigo Bours Castelo, impulsor del proyecto, y Leticia Gándara de Bours, presidenta de la Fundación Senda María Madre, quien destacó el impacto social y educativo que representa esta propuesta en favor de las futuras generaciones.

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA EL CICLO 2025–2026

La Fundación anunció que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo escolar 2025–2026, dirigidas a estudiantes que ingresarán a primero, segundo o tercero de secundaria. El costo de inscripción es de 2,480 pesos, mismo que aplica para la mensualidad, aunque puede ajustarse en caso de que el alumno sea beneficiario de alguna beca.

Con esta iniciativa, Fundación Senda María Madre reafirma su compromiso con la transformación educativa en Sonora, promoviendo oportunidades reales de desarrollo académico y personal a través de una educación bilingüe incluyente, accesible y de calidad.