Concierto "Inolvidables" en el Teatro Dr. Oscar Russo Vogel

El telón del Teatro Dr. Oscar Russo Vogel se abrirá para presentar el concierto titulado "inolvidables", por ello El Gobierno Municipal de Cajeme, el Instituto Municipal de Cultura de Cajeme (Imcca) y el Instituto Schiller, invitan a la comunidad a disfrutar del gran evento.

Se trata de un espectáculo musical que promete emocionar a espectadores de todas las edades, La cita es el próximo domingo 18 de mayo a las 18:00 horas, espectáculo que reunirá a 50 talentosos integrantes del coro, conformado por niños, jóvenes y adultos, quienes interpretarán un repertorio compuesto por icónicos temas de películas familiares.

Bajo la dirección de la maestra Ana Linda Ruíz Quezada, y acompañados por músicos invitados, los asistentes podrán disfrutar de piezas entrañables como "Yo soy tu amigo fiel", "Un mundo ideal", "Recuérdame", "Do Re Mi" y "Singin´ in the Rain", entre otras.

Además de ser un deleite musical, el concierto tiene un propósito social, que es recaudar fondos para becas destinadas a niñas, niños y jóvenes de escasos recursos, brindándoles acceso a formación artística y musical.

Los boletos están disponibles y pueden solicitarse a domicilio a través de los teléfonos 6441596722 y 6441495782, o directamente en las instalaciones del Instituto Schiller, ubicado en calle 5 de Febrero y Cajeme.

Este evento representa una oportunidad única para disfrutar de la magia del canto coral y, al mismo tiempo, contribuir a la formación artística de nuevas generaciones.