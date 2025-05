¿Por qué "Juntos" no se presentó en Nogales? Jorge Medina lo aclara

Jorge Medina, ex vocalista de La Arrolladora Banda El Limón y quien actualmente comparte la gira "Juntos" junto a Josi Cuen, aclaró en su cuenta de TikTok las razones por las que se canceló la presentación programada para el domingo 11 de mayo en Nogales, Sonora.

El cantante explicó que, a diferencia de los conciertos realizados en Hermosillo y Ciudad Obregón los días 8 y 9 de mayo respectivamente, en Nogales fue otra empresa la que los contrató, y ellos no se enteraron de la cancelación sino hasta el 10 de mayo, mientras se encontraban en Los Mochis.

EMPRESA DIJO QUE FUE POR CUESTIONES LOGÍSTICAS

Medina señaló que le hubiera gustado que su equipo o el de Josi Cuen fueran los encargados de informar sobre la cancelación. Sin embargo, fue la empresa Araujo Producciones la que se adelantó con un comunicado, en el que anunció que el evento sería reprogramado conforme a la disponibilidad de los artistas.

"Esta modificación obedece a cuestiones estrictamente logísticas, completamente ajenas a los artistas y las empresas promotoras", señaló el comunicado.

LA VERSIÓN DE JORGE MEDINA

No obstante, Jorge Medina ofreció una versión diferente. Según la información que él tiene, la cancelación se debió a que Araujo Producciones no cumplió con el pago previo estipulado en el contrato.

"Hay otra empresa que nos contrata. A esta empresa se le iba a depositar una parte. Yo supongo que no se vendieron los boletos suficientes o que el mercado no respondió como se esperaba. Nosotros hacemos nuestra parte; cuando la otra parte no cumple con lo estipulado, se cancelan los eventos", expresó el cantante.

Agregó que probablemente la falta de ventas generó incertidumbre en la empresa sobre su capacidad para cubrir los costos, lo que finalmente derivó en la cancelación.

TIENEN ÉXITO EN OTRAS CIUDADES

"Supongo yo que eso pasó: no se vendieron tantos boletos, la empresa no estaba segura de poder pagar y vino la cancelación. Nunca hubo un comunicado de nuestra parte porque estábamos trabajando en otra ciudad cuando nos enteramos", puntualizó Medina.

Cabe destacar que las presentaciones de la gira "Juntos" en el Palenque de la ExpoGan en Hermosillo, así como en los estadios de béisbol de Ciudad Obregón y Los Mochis, registraron llenos totales. Sin embargo, en Nogales, la respuesta del público pudo no haber sido la esperada.