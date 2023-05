Tránsito busca prevenir accidentes de motocicleta

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Cajeme, a través de Tránsito Municipal, trabaja en la prevención de accidentes viales en los que se vean involucrados motociclistas, con la instalación de varios retenes o puntos de control.



Manuel Gutiérrez Arredondo, comandante del departamento de Tránsito, dio a conocer que recientemente se instaló uno de estos puestos en la calle Antonio Caso y De la Lluvia, en el fraccionamiento Urbi Villa del Rey, donde se decomisaron 14 motocicletas.

"Este tipo de operativos son con el fin de acercarnos a las y los ciudadanos, además de recordarles las recomendaciones de seguridad; en caso de que no cumplan con el reglamento de Tránsito, se les infracciona o remolca su unidad para evitar hechos lamentables", mencionó el oficial, quien explicó que mediante lo anterior se pretende evitar accidentes.

Agregó que, no utilizar el celular mientras manejan, no exceder el número de dos pasajeros por moto, respetar los límites de velocidad y señalamientos, así como no consumir alcohol y usar el casco de seguridad, son las principales recomendaciones que hacen los agentes.