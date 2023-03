Trabajan contra bullying escolar

Dominga Bravo Peña, Directora de Programas Preventivos de la Policía Municipal, explicó que el bullying es una conducta de acoso, abuso o intimidación, en cualquiera que sea el lugar o las circunstancias en que se produzca.

"Hemos atendido reportes en donde se han presentado peleas en escuelas, es por eso que estamos intensificando este tipo de pláticas, a los padres y madres de familia les pedimos su apoyo, es muy importante que no olviden que la educación se empieza en casa, porque podemos impartir muchas pláticas, pero no logramos cumplir con el objetivo deseado de concientización en las y los menores si en el hogar no se inculcan valores", enfatizó.

Durante la plática preventiva se abordaron temas como la importancia del respeto, tolerancia y empatía, ser un participante activo e involucrado en contra de la violencia, no adoptar un rol de observador y denunciar, víctima y acosador, manejo de emociones y la importancia de expresar nuestro sentir para una buena salud mental, entre otros.

Como parte de la visita a la escuela primaria Olga Díaz Esquer, las y los oficiales de la Policía Municipal, implementaron además técnicas a través del juego para detectar casos de bullying.

Finalmente, Bravo Peña recordó a los directivos de planteles educativos la importancia de participar en este tipo de programas e invitó a solicitarlos a través del número 6444 10 06 00 extensión 3258, de lunes a viernes, en un horario de atención de 8:00 de la mañana hasta las 14:00 horas.