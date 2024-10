Tirotean vehículo en la colonia Nueva Esperanza, al norte de Cajeme

En un hospital de Cajeme convalecen dos hombres que, durante la noche del jueves, fueron atacados a balazos mientras viajaban en un automóvil.

Los hechos ocurrieron después de las 22:00 horas, en calle Vicente Padilla y Jesús Otero del referido asentamiento humano que se ubica al norte del municipio.

Las víctimas fueron identificadas como Freman C. M. de 19 años y José Antonio S. C. "El Totoño" de 22 años de edad. Una mujer, cuya identidad no fue revelada, acompañaba a los dos hombres, pero resultó ilesa.

Los jóvenes viajaban en un sedán de color gris de la marca Hyundai, de modelo atrasado, cuando sujetos no identificados comenzaron a dispararles.

Paramédicos de Cruz Roja de Cajeme brindaron primeros auxilios a los heridos y los llevaron a recibir atención médica, en tanto que policías y militares custodiaron la escena para que personal de la Fiscalía realizara las investigaciones correspondientes.

Previo al ataque antes mencionado, en la misma colonia, pero en calles Juan de la Barrera y Puerto de Mazatlán, una vivienda fue tiroteada, pero no se reportaron víctimas.

Otro caso similar, sucedió también la noche del jueves, en calle Zaire e Industriales del fraccionamiento Ampliación Alameda; también al norte de Cajeme, donde solo se reportaron daños materiales.