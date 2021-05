Sujeto quema cinco casas

Testigos de los hechos explicaron que escucharon al sujeto amenazar con quemar la casa y que luego de cumplir su cometido huyó del lugar; además comentaron las personas que la mujer hizo lo mismo, sin que hasta el momento pudieran localizarlos, pues no son familiares de ninguno de los vecinos.

Luis, quien vivía en la casa contigua, explicó que afortunadamente ese día se regresó del trabajo:

"Fui a trabajar, pero como me sentía mal me regresé y apenas me había acostado cuando comencé a ver que el cuarto de enseguida se estaba quemando, por lo que rápidamente agarré a mis dos hijos y los saqué de la casa, lo único que alcancé a rescatar fue la carreola", compartió.

Gracias a que una vecina le prestó una pequeña casa de campaña, pudo pasar la noche junto con su esposa y su más pequeño, mientras que al otro se lo llevó su suegra.

Las cinco familias que perdieron sus hogares tras el incendio provocado, solicitan madera, cartón, clavos, cables, colchones y utensilios para poder reconstruir un hogar donde vivir, pues las llamas los dejaron en la calle, también piden ropa para niños de 1 y 2 años de edad, así como ropa para adultos.