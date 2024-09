Sigue estancado caso de Alma Lourdes

La hermana de la joven asesinada el año pasado dijo que pocos testigos han podido declarar, ya que la defensa del acusado sigue retrasando el proceso

Por: Roke Arballo

Más de 30 testigos son los que faltan por declarar ante el juez, en relación al feminicidio de Alma Lourdes, a pesar de que desde el martes 24 de septiembre inició el llamado desfile probatorio.

Como oportunamente se dio a conocer, luego de la audiencia el pasado lunes, se acordó que durante los dos días siguientes se presentarían un total de 43 personas a declarar, entre policías e integrantes de cuerpos de emergencias, así como civiles que estuvieron presentes el 19 de agosto del 2023, cuando la joven mujer fue asesinada; presuntamente por Hilario "N", mientras trabajaba en una carnicería de la Zona Norte de Ciudad Obregón.

"Utilizan cualquier excusa para dilatar el proceso, como estas estrategias de que estoy enfermo y demás, a final del día quieren enfadar a los testigos para que se vayan", mencionó Isabel Llamas, hermana de Alma Lourdes.

En ese sentido, dijo que todos los testigos están "al píe del cañón" y han sido pacientes, ya que quieren expresar lo que vivieron ese día.

"Hasta cierto punto llegan a dar risa las ridiculeces que hacen", mencionó Isabel, quien calificó el actuar de la defensa de Hilario "N" como una estrategia sucia con la que buscan alargar el proceso y retrasar la emisión de una sentencia.

MADRE Y HERMANA DE ALMA YA DECLARARO

N

Dos de los cuatro testigos que hasta el día jueves ya habían declarado son Idalia Valenzuela; madre de Alma Lourdes, y Ana, hermana de la joven, quien presuntamente fue acosada por Hilario "N", y a quien habría defendido Alma antes de que le arrebataran la vida.

"Eso nos hace sentir un poco más tranquilas, pero aún faltan bastantes testigos por presentarse", comentó Isabel Llamas.

"Me siento muy orgullosa, este año ha sido muy difícil en estos aspectos, Ana estaba desesperada, el acompañamiento que tuvo con la psicóloga fue extraordinario, ella pudo decir todo lo que vivió, pudo señalarlo, no le tuvo miedo le sostuvo la mirada al acusado, me siento orgullosa de ella, eso refleja lo que Alma era, una mujer fuerte y muy valiente que no titubeó nunca", finalizó.