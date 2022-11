Se registra choque al poniente Obregón

El incidente se presentó en la calle 200 y bulevar Colonial, a la altura de citado asentamiento humano; las unidades que participaron en la colisión fueron una vagoneta de la marca Toyota, línea Highlander XLE, color blanco y un sedán marca Toyota línea Yaris, color blanco.

De acuerdo a los agentes de tránsito que atendieron el reporte, la vagoneta circulaba de poniente a oriente sobre la 200 y al llegar al bulevar Colonial siguió de largo sin hacer alto correspondiente lo que ocasionó que fuera alcanzada por el sedán que se desplazaba sobre el bulevar Colonial de norte a sur.

Los oficiales se encargaron de levantar el reporte correspondiente para proceder con el deslinde de responsabilidades.

Al lugar arriba una ambulancia de la Cruz Roja, pero no hubo la necesidad de trasladar a las personas, pues estas no presentaron lesiones de consideración, solo el susto que se llevaron.