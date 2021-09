Se le quema su auto a médico covid y sospecha sea un atentado

"Llegué al semáforo, hice el alto correspondiente, se apagó el auto e intenté prenderlo, pero en forma inesperada se incendió muy rápido y no nos dio oportunidad de nada; fue tremendo susto el que me di; es obvio que no es normal esto que me pasó", declaró.

Noticia Relacionada Le piden chance de salir y contesta quebrando los vidrios de una camioneta

PUBLICIDAD

Dijo que desde su ingreso a dicha área médica manifestó la necesidad de instalar tanques estacionarios de oxígeno y asignar personal de mantenimiento en cada turno, ya que cualquier variación en presión y flujo en la oxigenación de un paciente covid le puede ocasionar la muerte, pero su petición no fue escuchada.

"No contamos en nuestra unidad con insumos ni medicamentos, además de que falta personal, camilleros y de intendencia, pero a pesar de ello hacemos nuestro mejor esfuerzo para atender a los pacientes", sostuvo.

"Todos saben que soy una buena persona, por lo que no es justo que me hagan responsable de muertes por esta enfermedad", añadió.

Mendívil Valenzuela hizo un llamado a la sociedad para ser solidarios con los pacientes de padecen coronavirus, porque muchos de ellos son personas de escasos recursos.

"También hay que ser solidarios con el personal médico que no cuenta con lo necesario para realizar su labor, por lo que reiteramos la petición a la dirección del Hospital General del Bajo Río Mayo de abastecer con todos los equipos e insumos necesarios para poder salvar más vidas", agregó.