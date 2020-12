Rescatan con vida a la hermosillense Delia Emily

El rescate de Delia ocurrió la noche del pasado 13 de diciembre gracias a que los vecinos del lugar escucharon gritos de auxilio mientras un tipo la estaba sometiendo.

La madre de Emily afirmó que al lugar donde tenían en cautiverio a su hija llegaron los alguaciles, la encontraron con golpes en su cara y cuerpo, no podía hablar. "Una persona fue detenida y la tienen en la cárcel, tiene que esperar el juicio, tiene cargos criminales pero no me informaron cuales y que habrá una corte para ello, afirmó,