"Rambo", bombero cajemense, será reconocido a nivel nacional

Una experiencia que marcó un antes y un después en su carrera como bombero, fue la que vivió Luis Miguel Aguirre Peinado en enero del 2018, cuando rescató a un jovencito de una casa en llamas, en la colonia Aves del Castillo.

El relato de dicha vivencia estará plasmado en el libro "100 Historias de vida y rescate, un homenaje a los bomberos mexicanos y sus binomios caninos".

Cabe señalar que "Rambo", como también es conocido, es el único bombero del estado de Sonora que será citado en el libro, mismo que será presentado este viernes en Zapopan, Jalisco.

LA EXPERIENCIA

Por fuera de la vivienda donde ocurrieron los hechos, ubicada en calle Tucán casi esquina con 400, Aguirre Peinado recordó ese día.

"Iban a ser las siete de la mañana, apenas íbamos a recibir turno en la Estación 3, cuando nos informaron del incendio de una casa habitación y que había un niño en el interior; cuando íbamos en camino nos dicen que ya estaba Seguridad Pública, pero que los agentes no podían entrar porque la casa estaba en libre combustión, las llamas salían hacia afuera", mencionó.

Tan pronto como llegó al lugar, "Rambo" entró al inmueble, encontrándose con un escenario digno de una película de terror.

"Volteo hacia la cocina y veo los metales de una mesa y las sillas al rojo vivo, yo sabía que no podía tocarlos o intentar moverlos porque se iban a pegar a mis guantes y la búsqueda iba terminar ahí", mencionó.

"Salí y le dije a mi compañero que no tirara agua, porque si el niño estaba vivo le podía ocasionar quemaduras en la laringe y la faringe, prácticamente lo hubiéramos matado", agregó.

Luego de que el padre del niño llamado Andrés y con apenas 14 años en ese entonces, le informara que este se encontraba en una litera, "Rambo" se dirigió a una de las habitaciones, pero se encontró con un sillón que obstaculizaba su camino.

"Arranco el sillón y de la fuerza que pongo para despegarlo meto mi cabeza a la lumbre, sentía que me ardía algo, pero no le tomé importancia en ese momento, eran mis orejas que se me habían quemado", recordó Aguirre Peinado.

"Cuando logro entrar al cuarto veo que las literas estaban prendidas, yo buscaba a un niño, no sabía ni qué edad tenía, rápido comencé a buscarlo, pero no estaba ahí, así que decido entrar a la otra habitación", mencionó.

Después de una exhaustiva búsqueda, Luis Miguel encontró a Andrés debajo de una cama, severamente afectado por el humo.

"Él apenas jadeaba, estaba completamente desvanecido no podía ni agarrarlo, y yo sabía que tenía que protegerlo, no podía atravesar toda la casa en llamas con él, así que quite un mueble que tapaba una ventana y por ahí lo saque", mencionó.

SIEMPRE ESTARÁN AGRADECIDOS

Cinco años después, Andrés, ya con 20 años de edad, tiene pocos recuerdos sobre el fatídico día.

"Solamente me acuerdo que me fui a dormir, desperté a los cinco días, pero la verdad yo cuando estaba en coma sentía que estaba en el hospital, no miraba ni nada, pero así lo sentía, no me sorprendió, lo tomé de la manera más tranquila y optimista", detalló el joven.

Por su parte, la señora Fátima dijo estar siempre agradecida con Luis Miguel por haberle salvado la vida a su hijo.

"Tres años después él volvió y pudo conocer a mi hijo, ahí yo le dije que no tengo cómo agradecerle por haberme devuelto a mi hijo", dijo.

SIGUE PREPARÁNDOSE

Para "Rambo" el agradecimiento de la señora Fátima es lo más valioso que pudo haber obtenido en su carrera como bombero.

"Por eso me sigo preparando, sigo estudiando, porque hoy yo sé que tengo un gran compromiso con toda la ciudad", expresó "Rambo", quien dijo sentirse halagado por que hayan tomado en cuenta su historia.

NUMERALIA: 9 AÑOS ES EL TIEMPO QUE TIENE "RAMBO" EN EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS