Quinta amenaza de muerte a la lideresa de Madres Buscadoras

La lideresa de dicho colectivo de búsqueda con presencia a nivel nacional, detalló que durante los últimos meses las amenazas con quitarle la vida se han intensificado, principalmente en los rastreos que son fuera del estado.

"Las amenazas siguen, en Sonora yo tengo muy buena seguridad, siempre estoy permanentemente custodiada, solamente que el problema es cuando yo salgo del estado. En la Ciudad de México yo no tengo la custodia permanente porque me la cuestionan, me dicen que, o deje de buscar o me protegen, y yo prefiero quedarme con mi búsqueda, porque la seguridad no me va a devolver a mis hijos, sin embargo, en las búsquedas, yo tengo la esperanza de que mis hijos vuelvan a casa", expresó.

Detalló que desde mediados de noviembre ha solicitado el apoyo de las autoridades para que, en todas las búsquedas, tanto en Sonora, como en otros estados de la república, pueda contar su equipo de compañeras activistas y ella, con la protección necesaria.

"Tengo miedo a perder la vida y a perder la vida y con ello la posibilidad de que mis hijos vuelvan a casa, es por eso que estoy solicitando el apoyo para que la Ciudad de México tenga el apoyo permanente con seguridad para seguir mi lucha", dijo.

Ante la negativa de darle apoyo en la Ciudad de México, emitió una solicitud formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que de alguna manera reciba alguna protección al momento de salir de la entidad a realizar los rastreos, ya que uno de sus hijos fue desaparecido en el estado vecino de Sinaloa.

Flores Armenta recordó que desde el momento que creó a lasen el 2018, tras no saber nada de sus dos hijos, suman más de 13 veces en el que recibió algún tipo de amenaza contra su vida, únicamente por salir a buscar en cualquier rincón