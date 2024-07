Presunto homicida de Paola publica historias en redes y señala a otros dos sujetos de estar implicados

El caso del feminicidio de Paola Andrea Bañuelos Flores en Mexicali, Baja California, ha tomado un giro con la reciente filtración de historias en Facebook supuestamente publicadas por Sergio Daniel "N", conductor de la aplicación Didi y principal sospechoso según las autoridades.

En dichas historias, Sergio sostiene su inocencia, donde señala a dos sujetos de ser los asesinos de la joven estudiante universitaria de 23 años, uno de ellos es "Liriko Wan", un artista de hip-hop en la ciudad de Mexicali, y el segundo es Jacob Silva o Menace WP, a quien señala como "el verdadero asesino de Paola".

SERGIO "N" SE ENTREGÓ A LAS AUTORIDADES EN CD.OBREGÓN

Tras varios días desde la desaparición de la joven, el presunto responsable de su asesinato se entregó a las autoridades en Ciudad Obregón, Sonora. Sin embargo, señaló que tanto él como su familia habían recibido amenazas y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades en las investigaciones.

"Me vine por miedo y he tenido varias amenazas y pues cómo voy a presentarme a una ciudad (Mexicali) en el que estoy prácticamente solo y me están amenazando a mí y a mi familia, entonces yo vengo a presentarme para que dejen en paz a mi familia y que se me lleve el juicio que se me tenga que llevar", refirió.

"Me están señalando por una desaparición y ahorita están diciendo, yo desconozco, no he querido ver, dicen que ya encontraron a la persona y más que nada vengo a presentarme voluntariamente a llevar el juicio para que no digan que me detuvieron o estaba escondido", señaló.

¿QUÉ DICEN LAS HISTORIAS FILTRADAS EN FACEBOOK?

En una cuenta de Facebook con el nombre de Sergio se compartieron algunas historias en las que señala a dos hombres como responsables del homicidio de Paola; sin embargo, no hay certeza que la cuenta sea suya o que se haya utilizado su imagen para crear una cuenta falsa.

En los mensajes, Sergio expresa su intención de entregarse, pero exige que primero se investigue a estas personas.

"Yo doy la cara, se los juro, pero primero investiguen bien a Lírico Wan y Jacob Silva".

"Quiero que investiguen bien a esas dos personas, porque si me entrego yo primero me van a matar para que no diga nada", dicen las publicaciones.

En las historias se nombra a Jacob Silva como el verdadero asesino de Paola, y comparte imágenes de la cuenta de Facebook del hombre con la leyenda "Él es el verdadero culpable, a mí nomás me atacan, él es el verdadero asesino de Paola.

Asimismo, en el mismo perfil se ve una historia supuestamente subida por la mamá de Sergio, quien asegura que lo están juzgando mal.

LÍRICO WAN RESPONDE A LAS ACUSACIONES

En respuesta, Lirico Wan, a través de Facebook, negó cualquier implicación en el crimen y criticó la difusión de acusaciones falsas que podrían dañar su imagen pública.

"Ya detuvieron al culpable, se entregó con las autoridades como les dije. Yo no sé por qué la gente se ensaña con uno. Yo no sé cómo hay gente que en temas muy delicados se agarren haciendo farándula y argüende, en serio que no los entiendo. Pero como les dije, yo no tengo nada que ver. Es una lástima lo de la muchacha. Y al que hizo el Facebook falso, mencionándome a mí, dañando mi imagen pública, sin importarle qué puede pasar incluso si la gente puede agarrarla contra una persona que es totalmente inocente. No les importa el daño que le pueden hacer a otra persona por el simple hecho de inventar estupideces en publicaciones de Facebook", señaló.