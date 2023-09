Por intentar huir de la Guardia Nacional conductor choca con tres carros estacionados en Cajeme

"Me acababa de bajar del carro, estaba viendo la tele cuando escuché el golpazo, dentro de lo malo lo bueno, a mí no me tocó", fueron las palabras de un residente de la colonia Jardines del Valle cuyo automóvil, al igual que otros dos, fue dañado durante un aparatoso accidente de tránsito.

Lo anterior sucedió poco antes de las 11:00 horas de este domingo, en la calle Crisantemos entre Flores y Magnolias del referido asentamiento ubicado al sur de Ciudad Obregón.

INTENTA ESCAPAR

Información obtenida en el lugar de los hechos indica que una vagoneta Honda CR-V de color negro de modelo reciente, circulaba por esas calles y al observar una patrulla de la Guardia Nacional en recorridos de vigilancia, su conductor intentó escapar.

Derivado del exceso de velocidad al que circulaba, el chofer perdió el control del volante y se impactó con tres automóviles: un Ford Fiesta de color blanco, un Nissan Sentra dorado, y una vagoneta Honda Oddisey del mismo color, las cuales se encontraban debidamente estacionadas por fuera de domicilios de la zona.

Cabe señalar que tanto el Sentra como la Oddisey resultaron con severos daños en la parte trasera tras el accidente, mientras que el Fiesta presentó un impacto leve en la parte frontal.

Luego de la aparatosa colisión, el conductor de la CR-V, quien es señalado como presunto responsable de accidente, fue detenido por la Guardia Nacional y turnado ante las autoridades correspondientes.

De manera extraoficial trascendió que el chofer se encontraba bajo los efectos del alcohol, motivo por el cual habría intentado escapar.

Al lugar de los hechos también acudieron elementos del Departamento de Tránsito Municipal quienes se hicieron cargo de tomar nota del hecho y realizar un peritaje, para los efectos legales a los que haya lugar.