Pitiquito: Ejército Mexicano y AMIC aseguran cuatro vehículos con blindaje artesanal

Cuatro vehículos con procesos de blindaje artesanal, de los denominados tipo "monstruo", fueron asegurados en un cateo realizado en un predio agrícola del ejido El Arenoso, en el municipio de Pitiquito, Sonora.

La diligencia fue realizada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en coordinación con efectivos del Ejército Mexicano.

Los vehículos estaban en un almacén que funcionaba como taller para habilitarlos con placas metálicas y otras adecuaciones, mismos que fueron asegurados con base en una orden de cateo otorgada para recuperar indicios del presunto delito de disparos indebidos de armas de fuego y/o lo que resulte.

UBICACIÓN

El sitio, ubicado a 30 kilometros al norte de la ciudad de Caborca y luego, alrededor de 10 kilómetros sobre brechas de terracería hacia el este, quedó asegurado bajo la conducción jurídica del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Tres de los vehículos asegurados cuentan con reporte de robo: un pick up Dodge RAM, un pick up Ford F-350, doble cabina, color blanco y un pick up GMC Sierra, doble cabina, color gris, excepto el camión AM General Corporation.

En el lugar también se aseguraron siete casquillos percutidos calibre 50 mm. y 24 vidrios balísticos (blindados).

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para las diligencias legales a las que haya lugar.