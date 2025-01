Piden repartidores de plataforma más seguridad en Cajeme

Un grupo de aproximadamente 100 repartidores de plataforma digital, se plantaron al exterior de la Jefatura de Policía y Tránsito de Cajeme el martes por la tarde, para exigir a las autoridades mayor seguridad a la hora de desempeñar su labor.

La manifestación, ocurrió horas después de que uno de sus compañeros fuera atacado a balazos por al menos dos sujetos que lo despojaron de su motocicleta, en el fraccionamiento Las Espigas.

Por espacio de aproximadamente 30 minutos, los repartidores bloquearon la calle 300 entre Jalisco y Valle de Álamos, frente a la Comandancia de Policía Municipal.

Dicha situación, generó intenso caos vial; y también derivó en el acercamiento de autoridades con el grupo de manifestantes.

"No voy a demeritar la labor que ellos hacen, pero al final del día vuelve a pasar lo mismo, cada que un compañero es asaltado todo queda en un carpetazo, es lamentable que ahora haya pasado una agresión armada, cuando antes no pasaba de que nos quitaran la moto o el dinero, la situación no debe de quedar así", mencionó Francisco.

El repartidor, reconoció que tanto policías como militares si brindan vigilancia en algunas zonas, pero también, se quejó de que constantemente los detienen para revisarlos, como si se tratara de delincuentes.

"No hay forma de cómo justificar esas revisiones", comentó el hombre, quien dijo que en caso de no obtener resultados favorables en la investigación en torno al ataque a su compañero, tomarían otras vialidades importantes como la calle Jalisco y carretera Internacional.