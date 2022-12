Piden la "cabeza" del director operativo

"No se vale que se persiga a gente que te caiga mal o que no sean afines a ti, es el problema que tenemos ahorita con Jesús Navarro Velarde. Todos sabemos aquí en la corporación que no es bienvenido como jefe", fueron las palabras del agente Ernesto Valenzuela, en torno a la problemática que tienen actualmente con el director operativo de la Policía Municipal.

El vocero de la Asociación Policías Unidos de Cajeme, en la que se encuentran 529 policías adheridos, dijo que este lunes por la tarde sostuvieron una reunión con el presidente municipal, Javier Lamarque Cano, en la que el mandatario les habló de sus propuestas y convocó a la unidad.

Dicha junta también fue aprovechada para que algunos los oficiales inconformes expresaran su sentir.

"Hablamos con el alcalde; nos dijo que iba a revisar el caso. Ojalá que tome cartas en el asunto, porque aquí no hay vuelta de hoja, aquí no podemos trabajar con un director operativo prepotente, déspota, que nos hostiga, a unos porque no le caemos bien; a otros por ser de otros partidos políticos", mencionó Ernesto Valenzuela, quien, además, dijo que presentó 23 denuncias de sus compañeros hacia Navarro Velarde ante la Unidad de Responsabilidad Administrativa (URA).

En ese sentido, comentó que en caso de que no escuchen sus reclamos, Cajeme podría tener una Navidad sin policías, pues los más de 500 agentes que forman parte de la asociación pretenden no presentarse a trabajar el 24 de diciembre.

"En Navidad no quieren trabajar, quieren ejercer su derecho a faltar un día laboral, legalmente tenemos derecho, no es un paro ni una huelga, porque no somos un sindicato", expresó Ernesto Valenzuela.