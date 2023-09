Pedrito falleció al asistir a clases en Cuajimalpa; familia exige justicia

El menor Pedro Arreola de tan solo 4 niños, acudió de manera normal a su jardín de niños "10 de abril" que está ubicado en la alcaldía Cuajimalpa; sin embargo, falleció, las causas de su muerte aún se desconocen, su familia exige justicia.

Fue el pasado 23 de agosto cuando el pequeño ingresó de manera normal a la escuela en su turno vespertino, la familia sostiene que existen varias versiones sobre lo ocurrido, las autoridades educativas esclarecen que el niño falleció en el hospital; otra versión asegura que "Pedrito" murió dentro de la escuela.

Este es el segundo caso del añor en el que un mejor muerte tras acudir a un jardín de niños, luego del fallecimiento de la pequeña Zoé Alexandra, en Querétaro, de manera extraoficial y con versiones de sus compañeros del menor, familiares llegan a la conclusión de que el niño mutio tras vomitar dentro de la escuela.

"Su mamá lo trajo bien. Aquí refieren que mi sobrino se desvaneció, dan una versión y luego dan otra. A ella (la mamá de Pedrito) le avisaron a las 17:10 horas cuando mi sobrino falleció a las 15:10. Se me hace injusto que no digan qué es lo que pasó. Unos dicen que se atragantó con el vómito, otros dicen que lo aventaron del segundo piso; otros que nada más fue así", dijo Brenda Torres, tía de Pedro Hernández.

Afuera de las instalaciones del colegio se manifestaron, entre ellos varios padres de familia donde exigen justicia por el fallecimiento del menor, piden esclarecer lo ocurido.

"Mi prima está en shock, no tiene cabeza para nada ahorita. Varios papás traemos a nuestros niños y estamos con inseguridad porque dicen que no es la primera vez que sucede. No nos explicamos qué fue lo que pasó, si él venía bien. No traía golpes, raspones, ni nada. Él estaba bien. Solo quiero la verdad", dijo su tía.

Otros paterfamilias llegaron a respaldar a la familia del mejor, donde indican que no ha sido la única ocasión que se ha vivido en el plantel

"No hay un reporte médico, ni carpeta de investigación para determinar las causas. No nos dicen que fue lo que pasó", dijo una de las madres de familia.

Los padres exigieron que haya cámaras dentro de las instalaciones, aproximadamente existe una a 30 metros de la escuela.

Hasta el momento, se sabe que en preescolar acuden alrededor de 500 alumnos durante el turno de la mañana y lo mismo por la tarde

"Ha sucedido años a tras algo, lo único que queremos es que haya cambio de maestra y directora", dijo otra madre de familia.

DESTITUYEN A DIRECTORA Y MAESTRA

Lourdes Escutia Ángeles, directora del jardín de niños "10 de abril", salió del plantel custodiada por elementos de la SSC.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fue citada a declarar en tanto a la maestra del menor donde estarán fuera de sus funciones hasta que se determine las investigaciones.

Por lo tanto, la tía de Pedrito se presentará el día de mañana a las instalaciones de la Fiscalía para participar en las investigaciones de los hechos ocurridos.