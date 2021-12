Ofrece a su bebé a cambio de dinero: dijo no poder cuidarla

Este caso se dio recientemente en Bolivia , donde una madre adolescente embarazada, y con una hija a la que también está criando, fue abandonada por su pareja, por lo que, orillada por la desesperación debido a que no podría mantenerla, decidió cambiarla (venderla) a cambio de mil 500 pesos bolivianos (4 mil 451 pesos mexicanos).

En todas las plataformas digitales y páginas web se puede vender y comprar casi de todo, pero un anuncio llamó la atención de una periodista ; en él se ponía a la venta un bebé que aún no nacía.

De acuerdo con la periodista de Unitel, al ver la publicación decidió contactar a la jovencita, y le hizo creer que estaba interesada en adquirir la bebé.

La llamó por teléfono, y la adolescente se justificó ante la profesional diciéndole que necesitaba el dinero para atenderse médicamente, pues daría a luz por cesárea.

“A ver si me puedes ayudar con unos 1 mil 500 de plata. Ya sabes, mis curaciones (…). Apenas voy a estar, si me podés entender un poco con esto, si hubiese sido (parto) normal no hubiera pedido mucho”, explicó.

Dijo que era la primera vez que haría algo así, pues su pareja la abandonó junto a su primera hija, lo que hace difícil que pueda criar sola a dos pequeños.

“Si usted no me falla ya no voy a ofrecer a otras personas, voy decir que ya está adoptado el bebé”, le dijo la joven a la reportera.

El tono de la madre era de preocupación, puesto que le urgía aterrizar el compromiso, pues estaba a unos días de que la programaran para cirugía, por lo que le urgía el dinero.

También le dijo que redactaría una carta en la que renunciaba a los derechos que como madre le asiste, para facilitarle a la madre adoptiva las gestiones ante las autoridades.

“Para que no desconfíe yo le puedo hacer un papel en una computadora, diciendo que estoy dándole a usted y a su esposo más mi firma y su firma de usted”.

Sin embargo, no es la única persona que ha contactado a la madre adolescente, pues son muchos los interesados, pero a la fecha nada se ha concretado.