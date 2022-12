Mujeres asesinadas en Cajeme

Hasta la fecha, en Cajeme se han registrado más de 550 asesinatos, de los cuales, 38 corresponden a mujeres lo que representa un 7 por ciento del total de crímenes gestados.

El primer atentado en contra de una mujer en el presente año fue el 6 enero, cuando una fémina fue encontrada sin vida en el dren Esperancita, a la altura de Providencia. La víctima fue identificada con el nombre Gabriela, de 33 años, la cual fue ultimada a balazos.

La mayoría de los crímenes que se han cometido contra las mujeres tiene el común denominador de un arma de fuego como el objeto utilizado para consumar el hecho, ya que el gran porcentaje de las mujeres han sido asesinadas a balazos.

La victima más reciente que se suma a la funesta estadística es la que se refiere a la mujer que fue encontrada el 12 de diciembre en el Canal Bajo entre 400 y 500. Al momento de ser localizada la fémina estaba encobijada y presentaba signos de violencia.

Las autoridades no han establecido que las ejecuciones que han sido dirigidas a las mujeres en el Municipio no pueden calificarse como feminicidios, debido a que las víctimas no han sido asesinadas por razones de género, sino por otras circunstancias.

ASESINATOS DE MUJERES EN CAJEME EN 2022

Enero 1

Febrero 3

Marzo 1

Abril 4

Mayo 4

Junio 3

Julio 2

Agosto 2

Septiembre 9

Octubre 5

Noviembre 3

Diciembre 1