Mujer le "ofrece" a su bebé al diablo

Una cruel "madre" hizo el crimen más horrendo del que se puedan imaginar, asesinó a un inocente bebé con el propósito de entregarle el alma al diablo. No le importó que frente a sus ojos estaba agonizando, la injusta mujer hizo un rito en complicidad con su novio en Chimalhuacán, Estado de México.

Según las indagatorias, la asesina no vivía con el padre biológico del bebé, no dejaba que verlo o que se le acercara por ningún motivo, el afectado acudió a las autoridades para denunciar su caso, también interpuso una demanda por que se enteró que su ex y el novio de ella, golpeaba cruelmente a su hijo.