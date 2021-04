Mujer denuncia violación por parte de un enfermero del IMSS

Cesárea, de 75 años de edad, ingresó a la clínica No. 14 del IMSS en Hermosillo , luego de ser trasladada del Poblado Miguel Alemán, donde médicos del Centro de Salud le diagnosticaron neumonía.

La fémina recibió atención en el tercer piso de la clínica, en la cama 304, hasta dónde llegó un enfermero que le comentó que él la cuidaría mientras que con la sonda le frotaba sus partes íntimas, relató.

Después, el enfermero movió la cama hacia un lugar más apartado, donde comenzó a tocarla en sus partes íntimas, para posteriormente bajar el barandal de la cama, acercarla a la orilla de la misma e introducir su miembro en ella.

Rápidamente la perjudicada lo golpeó en su parte y se alejó de él; sin embargo, este le dijo que no dijera nada, que guardara el secreto, si no, ya no recibiría la atención correspondiente.

Horas más tarde otra enfermera se acercó ayudarla y Cesárea le platicó lo sucedido, por lo que de inmediato se dio aviso al personal médico y directivo, que pusieron a la afectada en un lugar más cercano al área de enfermeras.

Los familiares de la mujer, al enterarse de lo ocurrido, se dirigieron al Centro Integral de Justicia para la Mujer para interponer la denuncia correspondiente contra el enfermero, el cual extraoficialmente se dice que ya tiene otras denuncias por las mismas causas.