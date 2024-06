Muere jovencito en balacera en Cajeme; jugaba futbol

De nueva cuenta, la colonia Beltrones fue escenario de un hecho violento, lo que generó pánico y angustia entre los habitantes del populoso sector ubicado al noreste de Ciudad Obregón.

Los hechos fueron reportados el domingo a las 23:30 horas, en la calle Árbol de Coral entre bulevar Las Torres y Lluvia de Oro.

Tan pronto como se activó el código rojo, acudieron a ese sitio elementos de la Guardia Nacional y de la Policía, quienes solicitaron apoyo a Cruz Roja, para que revisara a uno de dos jóvenes que habían sido atacados.

Se trata de Jesús C. "El Chura", quien fue declarado sin vida, mientras que la otra víctima, cuya identidad no fue revelada, arribó a un hospital local a bordo de un automóvil particular.

A través de redes sociales, se dio a conocer que el occiso jugaba futbol en un equipo de la misma colonia donde ocurrieron los hechos.

Su cuerpo, al igual que los 10 casquillos encontrados en la escena del crimen, fueron llevados al Centro Integral de Procuración de Justicia, donde expertos en materia forense realizarían los análisis correspondientes.