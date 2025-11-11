  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 11 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Muere hombre tras ser embestido por camioneta en la Ladrillera de Ciudad Obregón

Autoridades investigan un posible homicidio, pues testigos afirman que la víctima era perseguida por el vehículo

Nov. 11, 2025
Muere hombre tras ser embestido por camioneta en la Ladrillera de Ciudad Obregón

Autoridades investigan un homicidio más, tras el fallecimiento de un hombre que fue arrollado en calles de la colonia Morelos, o Ladrillera.

El incidente ocurrió a eso de las 10:40 horas, en calle Huatachive casi esquina con Yaqui, al noroeste de Ciudad Obregón. Sobre la víctima, se informó que en vida respondía al nombre de Juan de Dios, de 43 años de edad, y era vecino del referido sector.

De acuerdo con testigos, el hoy occiso tripulaba una bicicleta de tipo montaña, en color azul y rodado 26; y al encontrarse sobre la acera sur de la Yaqui, le cerró el paso una camioneta de color negro.

En un intento por escapar, el hombre bajó de la liviana unidad y corrió hacia la calle Yaqui, tomándola hacia el norte, pero la camioneta le dio alcance y lo embistió, para después emprender la huida.

imagen-cuerpo

Cuando agentes policiacos y personal de Cruz Roja arribó al lugar, el hombre ya carecía de signos vitales, por lo que su cuerpo fue cubierto con un manto de color azul.

Las investigaciones en torno al asesinato, quedaron a cargo de elementos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), quienes ordenaron el traslado del cadáver al anfiteatro, para la autopsia de ley.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Agresión armada en Ciudad Obregón deja una persona sin vida
Policiaca

Agresión armada en Ciudad Obregón deja una persona sin vida

Noviembre 10, 2025

Se eleva a seis el número de víctimas mortales en Cajeme durante noviembre

Avanzan investigaciones sobre incendio en tienda Waldos en Hermosillo
Policiaca

Avanzan investigaciones sobre incendio en tienda Waldo's en Hermosillo

Noviembre 10, 2025

FGJE de Sonora garantiza atención a víctimas y transparencia en proceso de investigación

Detienen a “El Forest” por homicidio de dos menores
Policiaca

Detienen a “El Forest” por homicidio de dos menores

Noviembre 10, 2025

El hecho violento se registró el pasado 4 de octubre en la colonia Posadas del Sol