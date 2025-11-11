  • 24° C
Policiaca

Muere hombre tras ser embestido por camioneta en la Ladrillera de Ciudad Obregón

Autoridades investigan un posible homicidio, pues testigos afirman que la víctima era perseguida por el vehículo

Nov. 11, 2025
Autoridades investigan un homicidio más, tras el fallecimiento de un hombre que fue arrollado en calles de la colonia Morelos, o Ladrillera.

El incidente ocurrió a eso de las 10:40 horas, en calle Huatachive casi esquina con Yaqui, al noroeste de Ciudad Obregón. Sobre la víctima, se informó que en vida respondía al nombre de Juan de Dios, de 43 años de edad, y era vecino del referido sector.

De acuerdo con testigos, el hoy occiso tripulaba una bicicleta de tipo montaña, en color azul y rodado 26; al encontrarse sobre la acera sur de la Yaqui, le cerró el paso una camioneta de color negro.

En un intento por escapar, el hombre bajó de la liviana unidad y corrió hacia la calle Yaqui, tomándola hacia el norte, pero la camioneta le dio alcance y lo embistió, para después emprender la huida.

Cuando agentes policiacos y personal de Cruz Roja arribó al lugar, el hombre ya carecía de signos vitales, por lo que su cuerpo fue cubierto con un manto de color azul.

Las investigaciones en torno al asesinato, quedaron a cargo de elementos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), quienes ordenaron el traslado del cadáver al anfiteatro, para la autopsia de ley.

