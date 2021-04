Modelo no puede encontrar novio porque le gusta despellejar animales

Ella no oculta su extraño y polémico gusto, “Estoy muy contenta con mi pasatiempo, es algo que me gusta hacer, pero la mayoría de las personas están en contra mía”

“Cuando entablo conversación con un hombre, ellos me dan el lugar como modelo y piensan que soy una chica atractiva, pero en la vida real soy gótica, una mujer que colecciona cosas de animales muertos, todos se van al revelarles mis gustos”, afirmó.

“Guardo todo en una colección que estantes que tengo en mi cuarto, puntualizó Jessica.”

“Mi familia no me entiende, espero encontrar a alguien en mi vida en donde no se sienta asqueado por lo que me gusta hacer, no lo pienso dejar por nada”, dijo la chica de 20 años de edad.