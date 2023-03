Mejorarán condiciones de policías: Lamarque

"Siempre estará abierta la puerta del diálogo, somos obligados a garantizar la paz de Cajeme; recientemente tuve una manifestación afuera de Palacio, que no me pareció correcta, porque nosotros estamos obligados a no generar perturbación social", mencionó el alcalde durante una reunión que sostuvo con elementos de la Policía Municipal.

En ese sentido, recordó que los manifestantes pedían equipamiento, patrullas y un aumento de sueldo, puntos que ya están contemplados en el plan de mejoramiento de la Policía Municipal.

"Nos encontramos una situación bastante complicada al inicio de esta administración, tanto en lo que concierne a la corporación, como a la problemática de inseguridad", comentó Lamarque Cano, quien recordó que al inicio de la administración menos del 50 por ciento de los oficiales estaba certificado, mientras que, actualmente son más del 80 por ciento de elementos acreditados.

Asimismo, recordó a la tropa que durante el año pasado se incrementó en 50 por ciento el número de armas largas, y en 15 por ciento la cantidad de pistolas, además, dio a conocer que está gestionando recursos ante el Gobierno Estatal para adquirir más armamento, además de equipo táctico y uniformes.

En cuanto a las patrullas, el alcalde dio a conocer que presupuestaron la adquisición de 35 unidades.

"Las vamos a comprar, no se rentarán como en Hermosillo, no conviene porque se va pagar el doble de lo que cuestan y al término de la administración se van a devolver", expresó

Cabe señalar que, actualmente solo 46 patrullas están en buenas condiciones, 81 están en estado regular y 94 fuera de servicio.

En cuanto al tema más controversial; el incremento en percepción salarial a través de un bono, Lamarque Cano reconoció que no se trata de un aumento al sueldo real de los policías.

"Este incremento aún no se ha integrado como parte del sueldo, no se ha hecho porque el presupuesto no lo permite", dijo el alcalde, quien aseguró que cuando las condiciones sean favorables pasará a formar parte del sueldo base, pero mientras tanto aseguró que obtendrán dicho recurso como un estímulo, y ya no se les retirará.

"Cuando escuchen que el bono se acabó, falso, no hay reversa, en su momento se integrará al salario".

Finalmente, pidió a los uniformados que no pongan en riesgo la seguridad; sino que trabajen con firmeza, convicción y lealtad al pueblo

"No he hecho ni haré nunca ningún trato con nadie que signifique violentar la ley y poner en riesgo la seguridad y es lo que quiero de todos y cada uno de ustedes".

"Recuerden que soy s