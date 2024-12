Más del 50 por ciento han caído los homicidios en diciembre

Las balas siguen inquietando a la población de ciudad Obregón y protagonizando episodios sangrientos, escenas con sirenas prendidas y cinta amarilla restringiendo el lugar donde se cometió un crimen, es algo que la ciudadanía pide a las autoridades se erradique.

Aunque la estadística indica que los hechos violentos de alto impacto han disminuido en un 40 por ciento en lo que va del año, la sociedad desea que tal tema se desvanezca por completo en el municipio de Cajeme.

¿CÓMO HA ESTADO EL ÚLTIMO MES DEL 2024?

En los primeros 15 días del mes de diciembre del presente año se han cometido once asesinatos, el sábado 14 de diciembre, por la mañana fue encontrado un hombre sin vida, las autoridades no han dado a conocer si fue asesinado o se quitó la vida, por lo que la cifra no se mueve hasta confirmar tal teoría.

Los once crímenes cometidos en diciembre de 2024 arrojan una baja del 56 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado, pues en tal lapso en 2023 se contabilizaron 25 ejecuciones.

El último homicidio que se perpetró en el mes de diciembre de 2023 se consumó el día 21, por lo que durante diez días dicho periodo no presentó episodios sangrientos con respecto a una privación de la vida.

En lo que respeta al año en curso, los 11 asesinatos confirmados corresponden todos a personas del sexo masculino, uno de ellos fue encontrado calcinado en la colonia Libertad, los demás fueron ejecutados a balazos, siendo el común denominador en los capítulos violentos que se presentan en Cajeme, pues en casi todos los victimarios usan un arma de fuego para cometer su fechoría.

40% MENOS ASESINATOS QUE EN 2023

Hasta el cierre de edición se han contabilizado 304 asesinatos en lo que va del año, mientras que el año pasado cerró con 529 ejecuciones, cifra que muestra una caída en dicho renglón de un 40 por ciento.

Las autoridades hacen hincapié que siguen trabajando en conjunto con la misión de eliminar la violencia en Cajeme, algo que la ciudadanía desearía de regalo de Navidad, que las balas, sangre y asesinatos se esfumarán por completo, por lo que las corporaciones tendrán que seguir llevando a cabo su labor para que de esa manera la curva continúe en picada, y con ello ya no se relacione al municipio con hechos violentos, sino que sean otros temas alejados del rubro de la inseguridad los que circulen y ocupen el interés público, unos de desarrollo y crecimiento.