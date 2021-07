¿Lo has visto?

A través de redes sociales, familiares del joven Ismael Barra Borjón, de 28 años de edad, solicitan la colaboración de la ciudadanía para localizarlo, ya que está desaparecido desde el pasado 24 de mayo, cuando fue "levantado" junto con otra persona en unas caballerizas en la Comisaría de Esperanza.

"Ojalá Dios nunca te permita vivir y pasar este sufrimiento; estamos muertos en vida sin saber nada de él. Es dura la vida, no merecemos tanto dolor, sabemos que él no les hizo nada, no entendemos qué pasó, nunca terminaremos de comprender por qué existe tanta maldad", publicó su familia.