Las Pilas cobra ya primera víctima

En esta temporada ya se registró la primera víctima en Navojoa, fue el martes cuando se reportó la caída de una persona a la profundidad del afluente, un hecho que se registró a la altura del puente de la colonia Rosales, provocando una intensa búsqueda de elementos de Protección Civil y Bomberos por más de 72 horas, hasta el viernes, cuando fue rescatado el cadáver.

De 40 años de edad se convirtió en la primera víctima de la temporada por el Municipio, al deambular presuntamente en estado de ebriedad, y sumándose ya a la estadística de fallecimientos en el canal. Sin embargo, el riesgo continúa, estadísticamente en el año pierden la vida por lo menos 7 personas al caer al canal.

Edmundo Valdez, titular de Protección Civil señaló que la falta de precauciones, además de la combinación alcohol-volante son las principales causas.

"Se puede decir que el 70% de las personas que mueren en el canal es por que cayeron al ir alcoholizados, el resto representa accidentes de todo tipo donde se incluyen niños que por falta de precaución y vigilancia pierden la vida ahogados", agregó.

Ante la primer victima de la temporada, la dependencia municipal emitió una serie de recomendaciones para evitar sumar más muertes de este tipo. En ella destacan el no conducir a exceso de velocidad por la orilla del canal, vigilar a los menores de edad y no estar cerca del lugar, además de no acercarse al consumir alcohol, al elevarse el riesgo.