La delincuencia no da tregua en Cajeme

Se trata de Carlos Enrique C. G. "El Gordo Álamos", a quien diagnosticaron con heridas de bala en el abdomen y la pierna izquierda, por lo que fue trasladado a un hospital.

Una hora después, las armas de fuego sembraron el pánico en la colonia Constitución, donde sujetos no identificados asesinaron a Jesús C. S. y "levantaron" a dos hombres; uno de ellos identificado como Jesús Alán C.; el violento suceso tuvo lugar en la calle Guillermo Prieto y Michoacán.

Posteriormente, durante las primeras horas de este domingo, se hizo un tétrico hallazgo en la colonia Luis Echeverría, lo anterior ocurrió en la calle Melchor Ocampo y Privada 17, donde fue abandonado el cuerpo de un hombre decapitado, junto a un supuesto mensaje de advertencia.

Cinco horas después, se activó el código rojo por enésima ocasión, luego de reportarse detonaciones de arma de fuego en el fraccionamiento Villa Bonita.

Al interior de una vivienda de la calle Congo entre Industriales y Mombasa, agentes policíacos se encontraron con una mujer sin vida, quien presentó varias heridas de bala. Fue identificada de manera extraoficial como Gladis, de aproximadamente 30 años.

La jornada de violencia continuó hasta las 09:00 horas, cuando un vecino de la colonia Ladrillera fue asesinado a tiros en la calle Guaymas entre Morelos y Yaqui.

El occiso respondía en vida al nombre de Gilberto, alias "El Gil" de aproximadamente 28 años, quien quedó sin vida dentro de su vivienda, luego de que desconocidos le dispararan con armas largas.

Con esta jornada de violencia, se elevó a 30 el número de asesinatos registrados durante el mes de agosto en Cajeme.