Homicidios siguen dándose entre criminales: Lamarque

"El 97 por ciento de estos homicidios se da entre los mismos delincuentes, ¿eso es bueno? No, no es bueno, queremos que no haya homicidio doloso, queremos abatir ese índice de violencia, estamos trabajando para ello, pero dentro de lo malo, al menos está el hecho de que este tipo de violencia es generalmente entre ellos", exclamó el mandatario.

En ese sentido, también mencionó que, a comparación del año pasado, este ilícito se ha logrado reducir un 28 por ciento.

En el caso de los robos a comercio, delito que ha incrementado respecto al 2021, Lamarque Cano dijo que el 99 por ciento de los casos son contra tiendas de conveniencia, y por lo general, los responsables son jóvenes con problemas de adicción

"Son en su mayoría robos pequeños, entran muchachos que tienen alguna adicción, se llevan bolsas de papitas, cartones de cerveza y salen corriendo, o se llevan dinero que desgraciadamente utilizan para comprar droga".