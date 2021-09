Golpea a su esposa embarazada; intenta tirarse de un segundo piso

Vecinos del lugar pidieron ayuda a la autoridad para que detuvieran al sujeto. Los hechos ocurrieron en la localidad Duque de Caxias, presuntamente no es la primera vez que la mujer de 35 años de edad intenta brinca de la ventana debido al maltrato que recibe por parte de su marido.

La víctima apuntó que constantemente es agredida por parte de su esposo, no la deja salir de su casa debido a los celos excesivos, señaló que su trabajo también por perdió por tal motivo.

"Es una persona muy posesiva, celoso, no me deja salir para la calle, perdí mi empleo cuando me golpeó, tenía muchas cicatrices, así no podía ir a trabajar, dejé de ir", comentó.

Una noche antes de que fuera agredida, lanzó por la ventana un papel en donde explicó todo lo que estaba pasando en su hogar, el agresor fue detenido y turnado por la Policía Municipal, además sus vecinos fungieron como prueba del maltrato que recibe a casi a diario. La mujer tiene una hijo de 4 años de edad que estuvo presente en los actos de violencia.