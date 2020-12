Encuentran en Guaymas fosa con varios cuerpos

Noticia Relacionada Protestan policías de Benito Juárez

Al momento del hallazgo, una de las integrantes del colectivo dijo envió un mensaje a quienes les arrebataron a su ser querido, dejando en claro que sólo buscan paz y sepultarlo dignamente.

Expuso que si ya había muerto el familiar, no era necesario llegar al punto de ensañarse así con las familias por una deuda que las víctimas habían pagado con su vida.

"Si los matas, con su muerte pagan: no los quemes, no los desaparezcas, no los entierres. Déjanos un cuerpo qué sepultar; la satisfacción de saber dónde están, de sepultarlos en un lugar digno, que como humanos merecían. Que si eran imperfectos, ya lo cobraron; fue una deuda muy bien pagada; para una madre no hay hijo imperfecto", puntualizó.

Por otra parte, llamaron a las personas que tienen un familiar desaparecido, a que acudan a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) y se hagan la prueba de ADN, a fin de facilitar la identificación y entrega de los cuerpos.

Asimismo, las Madres Buscadoras agradecieron a los agentes de los 3 niveles de gobierno, que las acompañan y resguardan para que puedan continuar con la búsqueda de sus desaparecidos.

También dieron gracias por el llamado anónimo, pues con ello podrán dar paz a varias familias, y dejaron en claro que no buscan culpables, sólo quieren llevar paz a quienes atraviesan el dolor de la ausencia física de su ser querido.