Policiaca

El sujeto era buscado por delitos de pornografía infantil, contra la salud, y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

Ene. 21, 2026
Detienen a uno tras cateo de la FGR en Hermosillo

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de cateo, como parte de las técnicas de investigación dentro de una carpeta iniciada por delitos de pornografía infantil, contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La diligencia se realizó el pasado 18 de enero, en un inmueble ubicado en la calle Pino Nuevo Norte, colonia Los Pinos, en Hermosillo, en donde elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron a Alfredo “N".

En el lugar, las autoridades aseguraron un arma de fuego, seis cartuchos útiles, 11 envoltorios que contenían 285 gramos 500 miligramos de metanfetamina, dos equipos de cómputo, discos compactos, una tarjeta SD, una terminal de pago, una cámara fotográfica, dos teléfonos celulares, un adaptador para disco duro, un CPU, un disco duro, dos pantallas de televisión, un modem, un DVD, un columpio constituido por cadenas de metal acoplado a una estructura, un lazo amarillo, una bata, arneses de color rosa y negro.

El operativo se realizó en coordinación con la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), personal de Servicios Periciales de la institución, especialistas en criminalística de campo e informática, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes pusieron a disposición de la Fiscalía Federal al detenido y lo asegurado.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

