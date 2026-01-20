  • 24° C
Policiaca

AMIC desarticula célula generadora de violencia en Cajeme relacionados con la privación de Nancy Jazmín

El grupo está ligado a privaciones ilegales de la libertad en Ciudad Obregón

Ene. 20, 2026
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), informó que, como resultado de trabajos de investigación, inteligencia y operativos tácticos coordinados, fueron capturados los integrantes de una célula generadora de violencia que operaba en Cajeme, relacionada con la privación ilegal de la libertad de Nancy Jazmín.

Las acciones desarrolladas, entre el 15 y el 18 de enero de 2026, incluyeron detenciones en flagrancia y diligencias de cateo, logrando el aseguramiento de armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles, droga, vehículos con reporte de robo y equipo táctico, debilitando de manera directa la capacidad operativa del grupo delictivo.

imagen-cuerpo

De acuerdo con las investigaciones, la célula está relacionada con diversos homicidios y privaciones ilegales de la libertad ocurridas recientemente en Ciudad Obregón, entre ellas la privación ilegal de la libertad y posterior homicidio de Nancy Jazmín, así como otros hechos delictivos de alto impacto registrados en la región.

Como resultado de estos operativos, se cuenta con múltiples sujetos capturados, así como órdenes de aprehensión vigentes y otras en proceso, lo que permitió desarticular el núcleo operativo del grupo criminal y avanzar de manera firme en el esclarecimiento de los hechos y la individualización de responsabilidades penales.

Conforme a los tiempos y etapas del proceso penal, y sin afectar el debido proceso, se informará oportunamente sobre las detenciones y los avances en las investigaciones relacionadas con diversos hechos delictivos.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

