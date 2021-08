Detienen a tres jóvenes por golpear a policías municipales

Cuando los guardianes del orden intentaban controlar el enfrentamiento entre dos personas, fueron atacados por dos hombres y una mujer, quienes les propinaron golpes y patadas, para después intentar huir a bordo de una camioneta gris.

La mujer y los hombres fueron detenidos y trasladados a la Jefatura de Policía y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público.

Fueron identificados como José Alfredo C. M. de 28 años, Jessica C. C. de 25 y Ernesto C. F. de 25 años de edad, todos con domicilio en Pueblo Yaqui.