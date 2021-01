Dan cese a 17 policías: GLB

El comisario explico qué es un proceso largo el cual se juzga a través del Consejo de Honor y luego de comprobarse o no la falta, se determina lo conducente.

El funcionario indicó que se ha logrado comprobar a esos elementos realizar prácticas no permitidas.

"Hemos implementado diversas medidas, como por ejemplo el seguimiento de las patrullas a través de GPS y de un sistema de mapas que tenemos, un sistema georreferenciado.

Noticia Relacionada Novia celosa le arranca parte de oreja a su novio en Hermosillo

"Entonces, si usted me dice que la patrulla X cometió un ilícito en tal lugar y cuando analizamos todo el expediente o pone la queja en asuntos internos y nosotros comprobamos mediante la investigación que no estuvo en ese lugar, pues obviamente que no sucedió el evento como lo señala.

"Entonces, se hace un análisis como señalé en mi discurso un análisis detallado y se pone a consideración del consejo de honor todos los aspectos", recalcó Landeros Briseño.

Actualmente hay entre 5 y 6 elementos que están en proceso de investigación por hechos históricos, como la mujer que aparece en un video realizando disparos al aire, el cual no coincide con la época en que ella fue policía.