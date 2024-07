Cruz Roja en Cajeme retoma medidas para prevenir Covid 19

Ante un posible incremento en los casos de Covid-19 en la región, tal como ha sucedido en otros estados de la República Mexicana, el personal de Cruz Roja en el municipio de Cajeme volverá a utilizar cubrebocas de manera obligatoria al prestar sus servicios a la ciudadanía.

José Luis Osegueda Osegueda, coordinador de socorros de la Delegación de Cajeme, informó que la Sede Nacional de Cruz Roja les solicitó lo anterior mediante un comunicado oficial.

"Ahorita acabamos de recibir un comunicado de México, donde nos dicen que en cualquier servicio vamos a utilizar el cubrebocas, los compañeros no han dejado de usarlo, pero ya ahorita por obligación lo volveremos a retomar, para prevenir, no sabemos si la persona que atendamos este o no positiva", mencionó Osegueda Osegueda, quien agregó que aún no se ha registrado un incremento en servicios relacionados con Covid-19.

"La cepa del Covid ya mutó de diferentes maneras, ya no es tan agresiva, ahorita por semana vienen en promedio unas dos personas a hacerse la prueba, y por lo general es porque se lo piden en sus trabajos", expresó.

Cabe señalar que, Cruz Roja en Cajeme ofrece la prueba para detectar Covid-19, misma que tiene un costo de 200 pesos.

Respecto a los horarios en la que ésta se realizan, José Luis Osegueda dijo que de lunes a viernes los interesados pueden acudir desde 7:30 hasta las 15:00 horas, mientras que los sábados el horario es de 7:30 a 13:00 horas.