Choca agente de Tránsito en pleno Centro

"Yo sólo quiero cumplir una manda a la Virgen de Guadalupe. Vine al mercado por flores y me pasó esto; sólo quiero que me dejen ir. El policía tuvo la culpa y todavía me amenazó", fueron las palabras de una conductora que el domingo por la tarde chocó con una patrulla.

El incidente sucedió minutos después de las 13:00 horas, en la calle No Reelección casi esquina con 5 de Febrero, a un costado de MerCajeme (Mercado Municipal de Cajeme).

Testigos indicaron que, inicialmente, el agente de Tránsito Municipal, asignado a la motocicleta 43-118, le había marcado el alto a la tripulante de una pick up Lincoln Mark LT de color azul, en la calle Sonora, luego de que presuntamente cometiera una infracción.

La conductora continuó con su marcha sobre la No Reelección hacia el oriente, en busca de un lugar dónde detenerse, mientras que el oficial la seguía y le ordenaba que se detuviera.

Finalmente, el uniformado le cerró el paso a la unidad, misma que lo embistió y ocasionó que cayera al suelo.

"No encontraba dónde pararme; ya se me había atravesado antes, pero logré sacarle la vuelta. Cuando chocamos, él me abrió la puerta y comenzó a jalarme para que me bajara, también me puso la pistola en la cabeza", comentó la conductora, quien pidió conservar el anonimato.

A su testimonio se suma el de varios comerciantes del sector, así como de transeúntes, quienes también coincidieron en que el uniformado abrió la puerta del vehículo para intentar bajar a la señora, además de que le apuntó con su arma de cargo.

Al lugar acudieron más agentes del Departamento de Tránsito para realizar las indagatorias correspondientes y tratar de convencer a la señora para que acudiera a la Jefatura de Policía, a fin de llevar a cabo una mediación para la reparación de los daños.

"Yo no tuve la culpa, no tengo por qué ir a ningún lado. Él se me atravesó y me amenazó", expresó la automovilista bastante alterada, quien, además, dijo que sólo había ido al Centro a comprar flores a la Virgen de Guadalupe, para agradecerle por la salud de su hija.