Cae torton en megabache

El hecho trastornó la vialidad, y causó molestias entre los muchos automovilistas, como si ya no tuvieran suficiente con las constantes maniobras que realiza el tren en esa área tan transitada.

Elementos de Bomberos acudieron al sitio para retirar la pesada unidad, para lo cual requirieron los servicios de una grúa, e informaron que no se registraron personas lesionadas.

"De milagro no pasó nada grave. Apenas en Navojoa se ven estos accidentes, y ya van muchos, porque hay baches por todos lados, pero las autoridades no hacen nada, no les importa", dijo el señor Adolfo Mendoza, que vive en la colonia Aviación.