Buscan a la jovencita Delia Emily Castillo en Hermosillo

La chica desapareció en San Pedro El Saucito, mientras esperaba en el auto a su familia, que entró a un baño, pero al salir ya no la encontraron en el vehículo

Por: Yamileth Hernández

Ya son más de 24 horas que no se sabe nada del paradero de la joven Delia Emily Castillo, quien desapareció el 2 de diciembre al estar esperando a su familia mientras entraban a un restaurante.

La joven, quien no es residente de Sonora y que sólo iba hacia Hermosillo en compañía de sus padres, desapareció sin dejar rastro, por lo que se dio aviso a las autoridades.

Rosa Isela Castillo, madre de la menor, contó que al subirse al vehículo en donde supuestamente los estaba esperando Delia Emily, ya no la encontró.

"Estoy tratando de comunicarme con sus amigas para saber si Delia les mandó mensaje o si saben algo, porque me han dicho que se mira activa en las redes, pero yo no sé si realmente sea ella, porque ya no contesta llamadas ni mensajes.

"Yo me estacioné en San Pedro a bajarme al baño y no entretuvimos pidiendo una comida y le pregunté a ella si quería comer, me dijo que no, que no tenía hambre, entramos al restaurante y ya cuando salimos ya no estaba y desde entonces no sabemos nada de ella", detalló.

Rosa Isela Castillo puso la denuncia correspondiente en San Pedro y en Hermosillo ya se estaba llevando el caso, por lo que solicitó a los ciudadanos dar aviso de cualquier información acerca de su hija.

La joven es de estatura media, tez blanca, ojos grandes oscuros, cabello largo castaño oscuro y de complexión delgada.

En caso de tener información de su paradero, puede comunicarse al teléfono 66-23-43-44-48 o al 911.