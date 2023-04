Atacan abejas a vecinos de la Cortinas

MOMENTOS DE TERROR

Mario Negrín relató que ese día se encontraba vaciando sus bolsas de diálisis en el patio trasero de su casa, ubicada en la calle Fernando Montes de Oca entre Tabasco y Coahuila de la colonia Cortinas, cuando sintió algo extraño en su oreja.

"Al principio pensé que se trataba de una mosca y traté de espantarla con mi mano, luego lo volví a sentir otra vez e hice lo mismo, y fue cuando se me echaron encima las abejas, me picaron como ocho", comentó el hombre, quien padece de diabetes, y por miedo a que su estado de salud se complicara, decidió trasladarse a un hospital, donde le administraron analgésicos.

Además de Mario, los bichos atacaron a nueve personas más, entre la señora ellas María Guzmán, quien se disponía a ir a una farmacia.

"Cuando recién salí de mi casa me picaron como tres, y me fui corriendo con un vecino, ya cuando regresaba a mi casa otra vez me atacaron", dijo la mujer, quien temía que las abejas se metieran a su casa y atacaran a su hija, quien es discapacitada y depende completamente de ella. "Mi temor era que a ella le picaran, se me puede morir", agregó.

Los afectados comentaron que los bomberos acudieron en dos ocasiones para controlar la situación.

Al día siguiente, el panal que se encontraba en un árbol en el patio trasero de una casa fue retirado por un apicultor.

"Esas no eran abejas normales, eran muy agresivas y su color era diferente, no sabemos si eran africanizadas", comentó María, quien lamentó que el Ayuntamiento no cuente con al menos un apicultor designado para atender este tipo de casos.

"Ellos deberían de tener un apicultor, ya que no las pueden matar pues que tengan a alguien para que quite rápido los panales", expresó.

SON ESPECIES PROTEGIDAS

Cabe señalar que, desde 2020, las abejas están protegidas por un acuerdo internacional, por lo que los bomberos solo aplican técnicas de exterminio cuando está en peligro la integridad de una o más personas.

En el caso mencionado anteriormente, el comandante de la heroica institución comentó que se vieron en la necesidad de exterminar a algunas abejas, ya que eran demasiado agresivas y ya habían atacado a varias personas.

"Recibimos de 15 a 20 llamados diarios, pero solo atendemos 1 ó 2 directamente, el resto damos orientación", dijo Víctor Manosalvas Mena, quien explicó que, en la mayoría de los casos proporcionan a los reportantes el número de algún apicultor para que se encargue del retiro del panal.