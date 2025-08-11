Asesinan a joven en la 410, al sur de Ciudad Obregón

La calle Jalapa, entre Toluca y Villahermosa, en la colonia Sóstenes Valenzuela Miller, fue escenario de un violento crimen que cobró la vida de un joven hombre.

Lo anterior sucedió el domingo a medianoche, cuando Kevin convivía con varias personas en las calles antes mencionadas, en el sector también conocido como la 410, al sur de Ciudad Obregón

Testigos indicaron que fue un solo sujeto, quien sin mediar palabra disparó en contra de la víctima en repetidas ocasiones, para después huir a fuerza de carrera.

Rápidamente, la zona se llenó de policías y militares, además, acudieron paramédicos de Cruz Roja, quienes se limitaron a cubrir el cuerpo del joven con un manto azul, luego de determinar que ya había dejado de existir.

En cuanto a las investigaciones, quedaron a cargo de personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES).