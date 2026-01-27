  • 24° C
Policiaca

Asesinan a ciclista en Villa Bonita, al norte de Ciudad Obregón

El crimen ocurrió durante la medianoche del lunes, sobre el bulevar principal del fraccionamiento

Ene. 27, 2026
Mientras circulaba en una bicicleta por el fraccionamiento Villa Bonita, un hombre fue acribillado por desconocidos, quienes lograron evadir a las autoridades.

Los hechos ocurrieron a eso de las 23:30 horas, en el bulevar Villa Bonita y calle Paseo del Huerto, al norte de Ciudad Obregón.

Quien se convirtió en la víctima número 32 del mes de enero en Cajeme es un hombre joven, quien iba a bordo de una bicicleta de rodado 20 cuando lo alcanzaron los proyectiles.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron en su auxilio, sin embargo, se limitaron a cubrir su cuerpo con un manto azul, después de confirmar que había dejado de existir.

En apego a los protocolos, la zona fue delimitada con cinta restrictiva, y mientras policías y miliares brindaban custodia, personal de la Fiscalía del Estado se hizo cargo del procesamiento de evidencia, así como del levantamiento del cadáver, mismo que fue llevado al anfiteatro para la autopsia de ley.

En cuanto a los presuntos responsables, autoridades desplegaron un operativo para su búsqueda; sin embargo, no fueron localizados.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

