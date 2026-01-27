Asesinan a ciclista en Villa Bonita, al norte de Ciudad Obregón

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Mientras circulaba en una bicicleta por el fraccionamiento Villa Bonita, un hombre fue acribillado por desconocidos, quienes lograron evadir a las autoridades.

Los hechos ocurrieron a eso de las 23:30 horas, en el bulevar Villa Bonita y calle Paseo del Huerto, al norte de Ciudad Obregón.

Quien se convirtió en la víctima número 32 del mes de enero en Cajeme es un hombre joven, quien iba a bordo de una bicicleta de rodado 20 cuando lo alcanzaron los proyectiles.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron en su auxilio, sin embargo, se limitaron a cubrir su cuerpo con un manto azul, después de confirmar que había dejado de existir.

En apego a los protocolos, la zona fue delimitada con cinta restrictiva, y mientras policías y miliares brindaban custodia, personal de la Fiscalía del Estado se hizo cargo del procesamiento de evidencia, así como del levantamiento del cadáver, mismo que fue llevado al anfiteatro para la autopsia de ley.

En cuanto a los presuntos responsables, autoridades desplegaron un operativo para su búsqueda; sin embargo, no fueron localizados.