Apuñala a su esposa por no querer tener relaciones sexuales

El presunto asesino dejó abandonado el cuerpo en el cuarto donde dormían y se fue a descansar a otra habitación; al amanecer, estaba actuando como si nada nada hubiera sucedido, se preparó el desayuno y llevó al perro a pasear al parque cerca de su domicilio, según con la versión de los policías.

Al pasar las horas, un vecino del sector dijo que le habló a las autoridades para que arribaran al domicilio porque había escuchado gritos en esa casa, los oficiales nunca acudieron.

Como no llegó a trabajar la ahora occisa, de inmediato sus compañeros del restaurante se preguntaba el motivo del porque no fue a trabajar, el dueño del restaurante donde ella laboraba se trató de comunicar con ella pero no respondía el teléfono por obvias razones, fue de inmediato al domicilio y observó el cuerpo de la mujer y llamó de inmediato a las autoridades y está vez si acudieron. Se dictaminó que el feminicida pasará 17 años en la prisión.