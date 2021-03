Acompañan a sus hijos a servicio comunitario por falta administrativa

Deambular en la vía pública, escandalizar o andar bajo los efectos de alguna droga o alcoholizados son parte de las faltas que cometieron, por lo que se les da la opción de servicio comunitario.

Noticia Relacionada Roban a adulto mayor

PUBLICIDAD

"Yo tengo mucha comunicación con mi hijo, en parte sí me sirve venir a acompañarlo y como yo le expliqué a él que eso es algo tan simple, que lo mejor él dice, ´ay, me están castigando por esta simplada´. También puede pensar que hacer ese trabajo no es difícil y que hasta en la casa lo hace. No es eso, sino que es como una lección de lo que puede pasar si llega a cometer delitos más graves, pues si no se corrige a los jóvenes desde el principio, no le pondrán una sanción como esa, sino que serán castigos más fuertes", comentó Guadalupe, madre de familia.

Juan comentó que dejó a su hijo una hora en la comandancia el día que lo detuvieron y aunque tuvo una discusión con su pareja, familiares y amigos, siempre se mantuvo en su postura, pues también fue joven y le tocó cometer los mismos errores.

En está ocasión fue un jardín de niños al norte de la ciudad el que se benefició con la limpieza en la que participaron 18 jóvenes y 11 padres de familia, quienes se sumaron al servicio comunitario y aunque ha bajado un poco el ritmo, actualmente son 13 padres los que han participado apoyando a sus hijos en lo que va del año.