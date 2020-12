Abre la puerta con su bebé en brazos y le disparan en la cabeza

De acuerdo con la prensa brasileóa, familiares de la mujer explicaron que Hevelyn tuvo una relación desde los 15 aóos con Alexandre, un pandillero.

Noticia Relacionada Detienen a 3 por privar de la libertad a un hombre

Pero como la situación con él se volvió insostenible, la chica decidió dejarlo, por lo que se llevó al bebé.

Sin embargo, explicaron los deudos, el hombre jamás aceptó la separación, por lo que constantemente le enviaba mensajes amenazándola.

También le decía que si no era para él, no sería para nadie, por lo que su familia, llena de miedo, no denunció ni las amenazas ni la violencia doméstica de que la joven era objeto.

y agregaron: "£+ël solo la quería para él. Constantemente amenazaba a mi hija. Incluso hablé con él una vez para evitar que hiciera eso. En los óltimos días siguió cambiando su dirección, su nómero de teléfono móvil, ya debe haber estado planeando algo".

Sin embargo, se indicó que el hombre llegó a casa de la joven, llamó a la puerta y en cuanto Hevelyn abrió cargando a su hijo en brazos, Alexandre apuntó a su cabeza, jaló del gatillo y huyó.

La joven fue llevada de urgencia a un hospital, pero falleció mientras era atendida.

Con esta información, autoridades brasileóas están tras la pista de Alxandre, quien permanece prófugo.

[bsa_pro_ad_space id=5]