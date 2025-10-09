  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 9 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Yayoi Kusama: ¿Cuál es la obra de la artista japonesa por la cual Andy López pagó casi medio millón de pesos?

El hijo del expresidente López Obrador es señalado de haber adquirido una costosa obra de arte, cuyo valor rondaría aproximadamente los 30 mil dólares

Oct. 09, 2025
Yayoi Kusama: ¿Cuál es la obra de la artista japonesa por la cual Andy López pagó casi medio millón de pesos?

Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, está nuevamente dentro de la polémica, luego de ser captado en Japón realizando compras de lujo y hospedándose en un exclusivo hotel.

En esta ocasión, Andy López es señalado de haber adquirido una costosa obra de arte de la reconocida artista japonesa Yayoi Kusama, cuyo valor rondaría los 30 mil dólares, es decir, poco más de medio millón de pesos.

FILTRAN DOCUMENTO DE LA COMPRA DE ANDY LÓPEZ

De acuerdo con una investigación publicada por Latinus, un documento filtrado vincula el nombre de López Beltrán con la compra de una pintura de Kusama en la galería Manabia Fine Arts, una de las casas de arte más prestigiosas de Tokio.

El reporte cita información de Trade Atlas, base de datos global de comercio, donde se documenta la importación de una "pintura hecha a mano enmarcada" con destino a un inmueble ubicado en Odontología 57, en la Ciudad de México, propiedad de la familia López Obrador desde 2002.

La transacción se habría realizado el 15 de marzo de 2024, pocos meses antes de concluir el sexenio de su padre. El registro indica además que la obra tenía un peso declarado de 12.5 kilos y un valor de 500 mil pesos.

¿QUIÉN ES YAYOI KUSAMA?

Yayoi Kusama, nacida en 1929 en Matsumoto, Japón, es una de las artistas vivas más influyentes del arte contemporáneo. Su estilo se caracteriza por la repetición obsesiva de puntos y patrones infinitos, una manifestación de las alucinaciones visuales que padece desde niña.

Entre sus creaciones más célebres se encuentran las "Infinity Mirror Rooms" y las esculturas de calabazas gigantes, símbolos de su búsqueda de conexión entre el arte, la mente y el universo.

Actualmente, Kusama vive voluntariamente en un hospital psiquiátrico en Tokio, desde donde continúa produciendo obras que se venden por cientos de miles de dólares en todo el mundo.

¿CUÁL ES LA OBRA DE YAYOI KUSAMA QUE ADQUIRIÓ ANDY LÓPEZ?

Según Latinus, la pieza adquirida por Andy López sería una serigrafía abstracta de los años noventa, con los característicos puntos y colores vibrantes de Kusama.

Aunque la autenticidad de la transacción aún no ha sido confirmada por las autoridades, la revelación ha generado controversia pública, especialmente por el contraste entre el discurso de austeridad promovido por el movimiento político encabezado por su padre y los lujos que rodean al hijo del exmandatario.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
"Abraza a tu hijo": Nueva guía gratuita ayuda a padres a formar hijos emocionalmente fuertes y sexualmente sanos
Nacional / México

"Abraza a tu hijo": Nueva guía gratuita ayuda a padres a formar hijos emocionalmente fuertes y sexualmente sanos

Octubre 09, 2025

¿Sabes cómo hablar de sexualidad con tus hijos sin incomodidad ni confusión? Nueva guía digital ayuda a padres a fortalecer el vínculo con ellos

Paquete Económico 2026: sin nuevos impuestos y con enfoque en salud, bienestar y digitalización
Nacional / México

Paquete Económico 2026: sin nuevos impuestos y con enfoque en salud, bienestar y digitalización

Octubre 09, 2025

La presidenta subrayó que los avances son notables si se comparan con los resultados de años anteriores, duplicando las cifras de recaudación de 2019

Profeco te muestra los tequilas reposados con más grados de alcohol y que podrían afectarte
Nacional / México

Profeco te muestra los tequilas reposados con más grados de alcohol y que podrían afectarte

Octubre 08, 2025

Es una de las bebidas espirituosas más reconocidas, también hay algunos que podrían resultar de riesgo para tu salud. Moderación, ante todo