Yayoi Kusama: ¿Cuál es la obra de la artista japonesa por la cual Andy López pagó casi medio millón de pesos?

Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, está nuevamente dentro de la polémica, luego de ser captado en Japón realizando compras de lujo y hospedándose en un exclusivo hotel.

En esta ocasión, Andy López es señalado de haber adquirido una costosa obra de arte de la reconocida artista japonesa Yayoi Kusama, cuyo valor rondaría los 30 mil dólares, es decir, poco más de medio millón de pesos.

FILTRAN DOCUMENTO DE LA COMPRA DE ANDY LÓPEZ

De acuerdo con una investigación publicada por Latinus, un documento filtrado vincula el nombre de López Beltrán con la compra de una pintura de Kusama en la galería Manabia Fine Arts, una de las casas de arte más prestigiosas de Tokio.

El reporte cita información de Trade Atlas, base de datos global de comercio, donde se documenta la importación de una "pintura hecha a mano enmarcada" con destino a un inmueble ubicado en Odontología 57, en la Ciudad de México, propiedad de la familia López Obrador desde 2002.

La transacción se habría realizado el 15 de marzo de 2024, pocos meses antes de concluir el sexenio de su padre. El registro indica además que la obra tenía un peso declarado de 12.5 kilos y un valor de 500 mil pesos.

¿QUIÉN ES YAYOI KUSAMA?

Yayoi Kusama, nacida en 1929 en Matsumoto, Japón, es una de las artistas vivas más influyentes del arte contemporáneo. Su estilo se caracteriza por la repetición obsesiva de puntos y patrones infinitos, una manifestación de las alucinaciones visuales que padece desde niña.

Entre sus creaciones más célebres se encuentran las "Infinity Mirror Rooms" y las esculturas de calabazas gigantes, símbolos de su búsqueda de conexión entre el arte, la mente y el universo.

Actualmente, Kusama vive voluntariamente en un hospital psiquiátrico en Tokio, desde donde continúa produciendo obras que se venden por cientos de miles de dólares en todo el mundo.

¿CUÁL ES LA OBRA DE YAYOI KUSAMA QUE ADQUIRIÓ ANDY LÓPEZ?

Según Latinus, la pieza adquirida por Andy López sería una serigrafía abstracta de los años noventa, con los característicos puntos y colores vibrantes de Kusama.

Aunque la autenticidad de la transacción aún no ha sido confirmada por las autoridades, la revelación ha generado controversia pública, especialmente por el contraste entre el discurso de austeridad promovido por el movimiento político encabezado por su padre y los lujos que rodean al hijo del exmandatario.